Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında İnhisar ve Söğüt ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Çarşı ve iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Sözer, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunup vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaretler sırasında hemşehrilerin görüş, talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne vurgu yapan Sözer, yerel ticaretin güçlenmesinin ilçe yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek, devletin her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

İnhisar'daki ziyaretlerde Vali Sözer'e, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan eşlik etti. Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde ise Vali Sözer, Kaymakam Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte sahadaydı.

Vali Sözer'in ilçe ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, esnaf ve hemşehriler devletin sahadaki varlığını hissetmenin kendileri için büyük bir moral ve güven kaynağı olduğunu dile getirdi.