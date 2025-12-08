Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki engelli bireylerin yaşam standartlarını artırmak amacıyla 'İşitme Cihazı Yapım Uygulama ve Odyoloji Merkezi'ni hizmete almaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Aralık Ayı Dönem Toplantısı'nın Birinci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlğında toplandı.

Meclis'te teklif karar olarak sunulup oy birliğiyle kabul edilen ilk gündem maddesine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş insanı Beyhan Uslu iş birliğinde kente 'İşitme Cihazı Yapım Uygulama ve Odyoloji Merkezi' yapılacak.

Proje çerçevesinde 2 bin 555 metrekare alana yayılan toplam alanın bin 88 metrekaresini inşaat alanı oluşturacak. Engelsiz Kent Gaziantep mottosuyla böylelikle özel gereksinimli bireyler için kente yeni bir merkez daha kazandırılmış olacak.

PROJE İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİ MALİ AÇIDAN RAHATLATMAYI HEDEFLİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işitme engelliler için yeni bir merkezin inşaatına başlayacaklarını müjdeleyerek, şunları söyledi:

'Gaziantep Modeli bir örneğini daha kente kazandırmaya hazırlanıyor. Hayırseverimiz bina inşaatını yapacak. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak içerisini kullanıma hazır hale getirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Evrensel Hizmet Fonu ile merkezin teknik ve teknolojik altyapısına destek verecek. Böylelikle işitme cihazı ihtiyacı olan özel gereksinimli bireyleri mali açıdan rahatlatmayı hedefliyoruz. Proje faaliyete geçtiğinde şehirdeki işitme engelli bireylerin bu talebini yerine getirmiş olacağız.'

SEZER CİHAN, ULAŞIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Meclis'te ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan kentteki ulaşım faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Bu bağlamda Cihan, 10 milyar liralık Dülük-OSB tünel çalışmasında bin 422 metreye kadar ulaşıldığını belirterek, ulaşımın kesintisiz devam etmesi açısından ise alternatif yol çalışmalarına devam edildiğini dile getirdi.

Cihan, Şanlıdere caddesi, Onkoloji Halep Bulvarı, Havalimanı Mavikent yolu, ikinci çevreyolu planlama ve projelendirme çalışmaları ve bir dizi ulaşım projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.