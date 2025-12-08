Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Temmuz 2025'te Osmaneli ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için köylere teslim edilen 20 yeni yangın söndürme tankerinin programına katıldı.

BİLECİK (İGFA) -Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2025'te Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgedeki yangınlara müdahale kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 16 köy ve 2 bağlı köy için toplam 20 adet, 3 tonluk yangın söndürme tankeri temin edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, teslim programına katılarak, köylerin yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi için yapılan bu desteğin önemine dikkat çekti. Yapılan teslimatla birlikte, Bilecik'te yangın söndürme tankeri bulunmayan köy kalmamış oldu.

Bilecik Valiliği, böylece bölgedeki yangınlara müdahale kapasitesinin artırıldığını ve olası orman yangınlarına karşı hazırlığın güçlendirildiğini duyurdu.