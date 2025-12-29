LÖSEV, yılbaşı etkinlikleriyle lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerde çocukların dilekleri gerçeğe dönüşürken, Bursa'dan da yeni yıla umut ve sağlık mesajları damga vurdu.

BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşında lösemi ve kanserle mücadele eden çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle, hastanede ve evde tedavisi süren çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Etkinliklerde çocukların önceden ilettiği dilekler yerine getirildi, sürpriz hediyelerle yeni yıl coşkusu yaşatıldı.

BURSA'DA YENİ YILA LÖSEV İLE MERHABA

Bursa'daki yılbaşı etkinliğine Swissotel Uludağ Hotel ev sahipliği yaptı. LÖSEV gönüllüleri, lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanlarına dönüşürken, müzikli eğlence programı duygu dolu anlara sahne oldu. Yeni yıldan sağlık dileyen çocuklar şarkılar söyleyip dans ederek yeni yıla umutla 'merhaba' dedi.

LÖSEV yetkilileri yaptıkları açıklamada, kanserin yaş ve sosyoekonomik fark gözetmeden herkesi tehdit eden küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, moral ve motivasyonun tedavi sürecindeki önemini vurguladı. Açıklamada, 'Yılbaşında da çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Tedavisi süren çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ediyoruz. Dayanışma duygusu, çocuklarımızın umutla mücadeleye devam etmesini sağlıyor' ifadeleri yer aldı.

27 yıl önce lösemili çocukların tedaviye erişimde yaşadığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla yola çıkan LÖSEV, bugün bağışçılarının desteğiyle hem lösemili çocuklara hem de diğer kanser hastalarına yardım ulaştırıyor. Vakıf, maddi desteklerin yanı sıra manevi desteklerle de hastaların moralini yüksek tutmayı sürdürüyor. LÖSEV'e destek olmak isteyen herkes 0312 447 06 60 numaralı telefonu arayarak ya da tek tıkla www.losev.org.tr adresinden online bağışta bulunabiliyor.