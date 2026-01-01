Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, beyaza bürünen kentte karın tadını çıkaran çocukların sevincini paylaşarak onlara atkı, bere ve eldiven hediye etti, eğlencelerine ortak oldu.

GAZİANTEP (İGFA) -Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından tatil fırsatını değerlendiren çocukları yalnız bırakmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hediyelerle sahaya indi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur'un katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ekipler çocuklara soğuktan etkilenmemeleri için atkı, bere ve eldivenin yanı sıra oyuncaklar da dağıttı.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Parkı ve Gazikent Mehmet Annaç Parkı'nda beyaz örtü altında çocuklarla bir araya gelen Başkan Vekili Halil Uğur, miniklerin mutluluğuna ortak oldu, kar sevincini onlarla birlikte yaşadı.