Bolu gastronomisine yön verecek yeni bir işletmeye kavuştu. BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş. bünyesinde hizmete giren Nilüfer Restoran, zengin menüsü ve eşsiz lezzetleriyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

BOLU (İGFA) - Alpağut Mahallesi'nde yer alan Nilüfer Parkı içerisindeki eski kafeterya binası, Bolu Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenerek modern bir restorana dönüştürüldü. Doğayla iç içe bir konsepte sahip olan mekânın işletmesi, BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketi tarafından yürütülüyor.

Yeşil ve su ögesiyle iç içe bir restoran deneyimi

Adını, çevresini süsleyen rengarenk nilüfer çiçeklerinden alan restoran; modern mimarisi, huzur veren atmosferi ve doğa manzarasıyla hem Bolululara hem de şehir dışından gelen misafirlere nezih bir yemek deneyimi sunuyor.

Herkese hitap eden zengin menü

Nilüfer Restoran, alakart servis anlayışıyla hizmet veriyor. Aşçılarıyla ünlü kentte, gastronomi sanatıyla ön plana çıkacak, fark yaratacak restoranın menüsünde, balık, beyaz et ve kırmızı et yemeklerinden pizza çeşitlerine, görsel sunumlarıyla öne çıkan özel tatlardan çeşit çeşit çorbalara, salatalardan ve tatlılara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Ayrıca menüde, her damak tadına uygun sıcak ve soğuk içecekler de yer alıyor.

Sabah yöresel köy kahvaltısı, akşam nilüfer manzaralı yemek

Sabah saatlerinde Nilüfer Restoran, zengin kahvaltı çeşitleriyle misafirlerini karşılıyor. Bolu'nun yöresel ürünleriyle donatılan köy kahvaltısı, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Akşam olduğunda ise ışıl ışıl bir atmosferde romantik bir akşam yemeği misafirlerini bekliyor. Nilüfer havuzlarının büyüleyici manzarası eşliğinde, çiftler, aileler ve gruplar unutulmaz bir yemek deneyimi yaşıyor.

Ayrıca Nilüfer Restoran, grup yemekleri için de ideal bir adres. Geniş oturma kapasitesi, ferah ortamı ve profesyonel servis anlayışıyla özel gün, kutlama ve toplantılarda konuklarına kusursuz hizmet sunuyor.

BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş., şehrin kalbinde lezzetin en zarif halini yaşamak isteyen herkesi, doğayla iç içe olan Nilüfer Restoran'a bekliyor.