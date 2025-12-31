Uluslararası Esnaf Birliği, 1 Ocak'ta İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Gazze yürüyüşüne esnaf, tüccar ve sanayicileri davet etti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Filistin'de yaşanan saldırılara dikkat çekmek ve Gazze halkıyla dayanışma göstermek amacıyla, Milli İrade Platformu öncülüğünde 1 Ocak'ta İstanbul Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek büyük yürüyüş için çağrılar sürüyor.

Yürüyüşe, spor kulüplerinin ardından Uluslararası Esnaf Birliği (UEB) de destek verdi.

Uluslararası Esnaf Birliği Genel Başkanı Mehmet Özdil, yaptığı açıklamada birlik ve vicdan vurgusu yaparak, esnaf, tüccar, sanayici ve tüm üyeleri yürüyüşe katılmaya davet etti. Özdil, 'Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Esnafımız her zaman mazlumun yanında olmuştur. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde vicdanın sesi olmak için tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

UEB yetkilileri, yürüyüşün Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacı taşıdığını belirterek, tüm vatandaşları dayanışmaya çağırdı.