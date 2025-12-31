Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde girilmedik sokak bırakmıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde hal binasına ulaşımı sağlayan Şehzade ve Kadife Sokak'ta son kat aşınma tabakası asfalt serim işlemi tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern ve konforlu bir ulaşım ağı için başlattığı üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Şehzade ve Kadife Sokak'ta son kat aşınma tabakası asfalt işlemini tamamladı. Geçtiğimiz yıl bitümlü temel ve binder asfalt tabakaları serilen, toplam 650 metre uzunluğundaki her iki sokakta yolun zemine oturmasının ardından son kat aşınma tabakası da uygulanarak yol konforu üst seviyeye çıkarıldı.

ŞEHZADE VE KADİFE SOKAK TAMAM

Şehzade ve Kadife Sokaklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği ve geçtiğimiz yıl hizmete açtığı hal binasına ulaşımı sağlıyor. Aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu bağlantısına sahip olan sokaklar, ağır tonajlı araçlar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bitümlü temel ve binder asfalt seriminin ardından aşınma tabakasının da tamamlanmasıyla her iki sokakta dayanıklılık, sürüş konforu ve trafik güvenliği sağlanmış oldu.