İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 2025 yılı verilerine göre kent genelinde 32 bin 593 olaya müdahale edilirken, 15 bin 284 yangın meydana geldi. Yangınların en büyük nedeni sigara ve kibrit olurken, maddi hasar 11 milyar lirayı aştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılına ait yangın ve acil müdahale verilerini açıkladı. Buna göre itfaiye ekipleri yıl boyunca yangın, sel, su baskını ve kurtarma çalışmaları dâhil olmak üzere toplam 32 bin 593 olaya müdahale etti. Bu olayların 15 bin 284'ü yangın olarak kayıtlara geçti.

Yangınlarda 18 kişi hayatını kaybederken, 254 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangınların neden olduğu maddi hasarın ise yaklaşık 11 milyar 126 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Veriler, yangınların büyük bölümünün ihmallerden kaynaklandığını ortaya koydu. 2025 yılında çıkan yangınların 6 bin 559'unun sigara ve kibrit, 3 bin 877'sinin açık ateş, 2 bin 562'sinin elektrik kontağı nedeniyle çıktığı bildirildi. Yangınların 10 bin 118'i kent merkezinde, 5 bin 166'sı kırsal alanlarda meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin olaylara ortalama ulaşım süresi 5 dakika 52 saniye olarak açıklandı.

Yangınlar yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiledi. Yıl boyunca 3 bin 174 evcil ve çiftlik hayvanı yangınlarda hayatını kaybederken, 4 bin 698 hayvan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında 6 bin 660 yurttaş güvenli alanlara tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, yangınların yaklaşık yüzde 98'inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, özellikle sigara izmaritlerinin büyük felaketlere yol açtığını vurguladı. Korkmaz, 2025'in İzmir açısından afetlerle dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, aşırı sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgârın yangınların hızla büyümesine neden olduğunu söyledi.

Korkmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıl boyunca yaklaşık 120 bin ihbar geldiğini, bunların 65 bininin vakaya dönüştüğünü ve 32 binin üzerinde olaya fiilen müdahale edildiğini açıkladı. Yangın riskine karşı yeni itfaiye erlerinin göreve başladığını, 37 yeni itfaiye aracı alımı için ihale sürecinin sürdüğünü belirtti.

Kırsal alanlarda dağıtılan yangın söndürme tankerlerinin önleyici müdahalede büyük rol oynadığını vurgulayan Korkmaz, bu tankerlerle itfaiye ulaşmadan önce 1.018 yangına müdahale edildiğini ifade etti. Vatandaşlara ve özellikle çocuklara çağrıda bulunan Korkmaz, 'Yangını söndürmek bizim görevimiz, ancak yangının hiç çıkmaması hepimizin sorumluluğu' dedi.