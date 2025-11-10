İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana kültürel iş birliğini sürdürdüğü, 2024 yılında da İnegöl'de kardeş şehir protokolü imzaladığı Fransa'nın Cenon şehrinde Türk vatandaşlarla buluştu. Cenon Belediyesi'nde de kardeş şehir protokolü yeniden imzalandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Meclis Üyesi Sadettin Erdoğan ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile birlikte Fransa'nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon kentini ziyaret etti. İnegöl Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana kültürel iş birliğini sürdürdüğü, 2024 yılı Ekim ayında da İnegöl'de kardeş şehir protokolü imzaladığı Cenon şehrinde düzenlenen Tüm Enlemler Festivaline katılıp bölgedeki Türk vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alper Taban, Cenon Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü Cenon şehrinde yeniden imzaladı.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ CENON'DA DA İMZALANDI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Cenon Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün imza törenine; Bordeaux Başkonsolosluk yetkilileri, İnegöl ve Cenon Belediyesi heyetleri ile bölgede yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Başkan Alper Taban, Türk vatandaşların ve Cenon Belediyesi yetkililerinin misafirperverliği ve karşılamaları için teşekkür etti.

Başkan Alper Taban, Fransa ziyareti kapsamında bölgede bir dizi ziyaretler ve temaslar da gerçekleştirdi. Bordeaux Başkonsolosluğunu ziyaret edip Cenon Tüm Enlemler Festivaline katılan Başkan Taban, Cenon Posoflular Derneği ve UID Bordeaux Bölge Başkanı Alper Işık ile de bir araya geldi. Lormont Türk Kültür Merkezini ziyaret eden İnegöl heyeti, Cenon Belediyesinde de vatandaşlarla buluştu.

10 YILI AŞKIN SÜREDİR İLİŞKİLER DEVAM EDİYOR

Başkan Alper Taban, Cenon ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: 'Cenon ile İnegöl arasında güçlü bir bağ oluştu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cenon ile İnegöl olarak bir kardeş şehir protokolü imzaladık. Ancak bizim Cenon ile bağımız çok daha eskiye dayanıyor. Burası Ardahan Posof ve Isparta Yalvaçlı Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bizim şehrimizde de Posof'tan çok sayıda kişi yaşıyor. İnegöl Belediyesi de İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla bu bölgeyle ikili ilişkilerini geliştirdi. Bu bağlar neticesinde Cenon ve İnegöl arasında 2014 yılında imzalanan dostluk ve kültürel iş birliği anlaşmasıyla, ilişkiler daha da ilerledi. 10 yılı aşkın süre karşılıklı ziyaretler ve dostluk köprüsünün kurulmasının neticesinde, İnegöl'de Cenon Belediye Başkanımız ile heyetini misafir ettik ve kardeş şehir protokolü imzaladık. Bugün de aynı imzaları Cenon halkı huzurunda atmak için buradayız.'

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ, İKİ HALK ARASINDA ATILAN KALICI BİR DOSTLUK İMZASI

'İmzaladığımız kardeş şehir protokolü, sadece iki belediye arasında bir iş birliği belgesi değil; iki halk arasında atılmış kalıcı bir dostluk imzasıdır. Bu kardeşliği Cenon'un misafirperver topraklarında yeniden imzalamak, bu dostluğu daha da derinleştirmek bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Ayrıca Cenon şehrinin Tüm Enlemler Festivalinde yer aldık. Tüm Enlemler Festivali, kardeş şehir protokolünün imzalanması açısından da aslında çok önemli. Çünkü bu festival bize çok kıymetli bir mesaj veriyor: Dünya; farklı renklerin, seslerin, geleneklerin birlikte oluşturduğu bir mozaiktir. Tıpkı bu festival gibi. Hepimiz farklı enlemlerde doğmuş olabiliriz ama aynı gezegende, aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Dünyanın şifresi, tıpkı burada olduğu gibi; dostluk, kardeşlik ve barıştır. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki; kültür, müzik, sanat, kardeşlik, dayanışma ve barış: Bunlar sınır tanımayan değerlerdir. Dünyamızın her köşesinde insanlar aynı umutla yaşıyor. İşte bu festival de tam olarak bu umudu yaşatıyor. Cenon'dan İnegöl'e, Fransa'dan Türkiye'ye, Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya tüm enlemler boyunca uzanan bir insanlık zinciri kuruyor. Biz de bugün buraya sadece bir kardeş şehir olarak değil; bir dost, bir ortak, bir komşu olarak geldik. Çünkü inanıyoruz ki şehirler birbirine dokundukça, insanlar birbirini tanıdıkça, dünyamız daha barışçıl bir yer olacak. Kardeşliğimizin uzun yıllar boyunca güçlenerek sürmesini diliyorum.'