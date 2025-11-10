Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümü nedeniyle anma konseri düzenledi. Nilüfer Senfoni Orkestrası ve Anadolu Nefesli Beşlisi, Atatürk'ün 'Bağımsızlık' ve 'İlerleme' vizyonunu müzikle yansıttı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, onun ilke ve ideallerine olan bağlılığını müziğin diliyle ifade etmek amacıyla özel bir konser düzenledi. Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki etkinlikte Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Senfoni Orkestrası ve Anadolu Nefesli Beşlisi sahne aldı.

Programa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Bukle Erman, Meclis Üyesi Demirhan Aslan, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Programda Beethoven'in özgürlük ve kahramanlık temalarını işlediği 'Egmont Uvertürü' ve Cem Oslu'nun Anadolu Nefesli Beşlisi'ne ithafen yazdığı 'Yolculuk' adlı eser seslendirildi. İki güçlü eser ile Atatürk'ün en çok önem verdiği 'Bağımsızlık' ve 'İlerleme' vizyonu müzik aracılığıyla yansıtıldı. Konserdeki uyum, ruh ve performans izleyenlerden tam not aldı. Sanatseverler, eserlerle duygu yoğunluğu yaşadı.

Konser sonunda sanatçılara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, güzel bir konser izlediklerini belirtti. Sanatçıları performanslarından dolayı tebrik eden Erman, protokol üyeleri ile birlikte çiçek takdiminde bulundu.