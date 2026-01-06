İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 20 günde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını, 87'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik son 20 gündür devam eden operasyonların bilançosunu paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre; ByLock kullandığı, ankesörlü telefonlarla örgütsel iletişim kurduğu ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 223 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 87'si tutuklanırken, 50'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda, Antalya'dan İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e kadar 47 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı. Bakan Yerlikaya, 'Milli iradeye karşı kurulan tuzakları bir bir bozuyoruz. Devletimizin bütünlüğüne kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek' ifadelerini kullandı ve operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.