Great Place to Work 2024 Türkiye Üretim ve İmalat Sektörü kategorisinde “Harika İş Yeri” seçilen Fersan, En İyi İşverenler listesinde 5. sırada, Ege'nin En İyi İşverenleri™ 2024 listesinde de üçüncü sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sirke üreticisi Fersan, analizleri güçlü bir metodolojiye ve onaylanmış çalışan geri bildirimlerine dayanan tek ulusal tanıma programı olan Great Place to Work 2024 Türkiye Üretim ve İmalat Sektörü kategorisinde, “Harika İş Yeri” seçildi. “Great Place To Work® Türkiye Best Workplaces in Manufacturing & Production™ 2024 (Üretim ve İmalat Sektörü) En İyi İşverenler” listesine 5. sıradan giren Fersan ayrıca Great Place To Work® Ege'nin En İyi İşverenleri™ 2024 listesinde de 3. sırada yer aldı.

Global çapta güçlü metodolojisini kullanarak, organizasyonların çalışan deneyimlerini ölçen Great Place to Work yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda yüksek güven kültürüne sahip yüksek performanslı şirketleri ödüllendiriyor. Araştırmaları dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklenen Great Place to Work, her yıl dünyanın en büyük iş yeri mükemmelliği çalışmasını yürütüyor. Çalışanları ile güçlü ilişkiler kurarak insanı merkeze alan yönetim anlayışını benimseyen Fersan, aldığı bu ödülle çalışanlarına sağladıkları iyi iş ortamını onaylamış oldu.

“ÖNCE İNSAN”

Türkiye’de ilk kez satışa sunulan Develey sosların şirket içi lansmanı için bir araya gelen Fersan çalışanları, bu anlamlı ödül ve başarıları da aynı etkinlikte kutladı. Fersan olarak ekip ruhu ile başarı, inovasyon, gelişim, açık ve şeffaf iletişimden oluşan etik değerleri ile hareket ettiklerini belirten ve çalışanların kendilerini serbestçe ifade edebildikleri güven kültürünü temel aldıklarının altını çizen Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven konuyla ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi: “İş birliği ve dayanışma ortamı içinde çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini ön planda tutuyor, onların hayatlarına dokunarak yarattığımız mutlu çalışma ortamıyla tüm başarılarımızı birlikte kutluyoruz. Söz konusu yaklaşımımızın hem çalışanlarımız hem de bağımsız kuruluşlar tarafından takdir edilmesi ise bizim için en büyük ödül konumunda. Great Place to Work kapsamında bu kıymetli konumlandırmalara layık görüldüğümüz için son derece mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“KURUM KÜLTÜRÜNÜN MERKEZİNDE İNSAN VAR”

Çalışan odaklı bir şirket olduklarını vurgulayan Fersan İnsan Kaynakları Müdürü Seçil Azizoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Önce İnsan mottosu ile hareket eden Fersan’ın tüm insan kaynakları uygulamaları da bu yaklaşımımız çerçevesinde geliştirilip hayata geçiriliyor. Sürekli öğrenen bir organizasyon olma vizyonuyla hareket ederken, çalışan güvenliği ve sağlığı bilinci başta olmak üzere çeşitli konularda sağladığımız eğitim olanaklarıyla çalışanlarımızın gelişimine katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu alandaki uygulamalara ek olarak, iş-yaşam dengesini önceliklendiren kurum kültürümüzle çalışanlarımızın sosyal haklarını sürekli şekilde iyileştirme hedefimize yönelik adımlar atıyoruz. Bunlar arasında; 5 yerine 10 gün Babalık, 16 yerine 18 hafta Annelik, ilk 6 ay 1,5 saat yerine 3 saat Süt izni gibi iyileştirmelerin yanı sıra sigara içmeyen personele 5 gün, ilkokulda eğitim gören çocuğu bulunan anne-babalara ise okulun ilk günü ve karne günlerinde izin hakkı gibi yeni uygulamalarla da öne çıkıyor, sektörden ayrışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada ‘En Mutlu İşyeri’ seçilmemizin ardından 2024 yılında Great Place To Work tarafından hem ‘Harika İş Yeri’ seçilmemiz hem de tüm dünyada itibar gören ‘En İyi İşverenler’ listesine Ege Bölgesi ve Türkiye genelinde girmemiz sektörümüzde daha da öne çıkmamızı sağladı. Değerli ekip arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız her an ve yakaladığımız her başarı ile bu ödülü birlikte inşa ettik. Bize bu başarıyı ve gururu yaşattıkları için her birini kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.”