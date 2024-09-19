Türkiye'nin mobilite sektöründeki en prestijli fuarlarından biri olan ​NextGen Mobility, 7-9 Kasım 2024 tarihlerinde Tüyap İstanbul'da ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - TOBFED (Türkiye Otomotiv Bakım ve Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu), NextGen Mobility 2024'ün ana partneri olarak etkinliğin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

NextGen Mobility, GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Solar+Storage NX Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Ziyaretçiler, tek bir biletle hem mobilite hem de enerji sektörlerindeki en son gelişmelere tanıklık etme fırsatı bulacaklar.

Türkiye genelinde 300 bin KOBİ ve 1,5 milyon çalışanı temsil eden TOBFED, otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektöründeki uzmanlığı ile fuara katkı sağlıyor. Bu stratejik iş birliği sayesinde, NextGen Mobility ziyaretçilerine sektördeki en son yenilikleri sunarak daha geniş bir bakış açısı kazandırıyor. Türkiye'yi uluslararası mobilite sahnesinde lider konuma taşıma vizyonuyla gerçekleştirilen bu etkinlik, önümüzdeki 5 yıl içinde sektörün en önemli platformlarından biri olmayı amaçlıyor.