Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 9,5 milyar TL olarak kabul edildi. Başkan Erkan Aydın, zor ekonomik koşullarda detaylı planlama yaptıklarını, altyapı ve sosyal projelere önem verdiklerini açıkladı. Gider ve gelir gerçekleşme oranları yüzde 90 ve 85 oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi, 9 milyar 525 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, '2026 yılı bütçemiz kabul edildi, hayırlı olsun. Allah hayırlı işlere harcamayı nasip etsin' dedi.

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşülen Mali Yıl Bütçesi ve Performans Programı, Başkan Aydın'ın başkanlığında yapılan oylamayla onaylandı. 2026 bütçesi, bir önceki yıla göre 3 milyar 218 milyon liralık artış gösterdi.

Başkan Aydın, bütçenin hazırlanma sürecinde ekonomik koşulların dikkate alındığını vurgulayarak, 'Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ortamına rağmen tüm müdürlüklerimiz titiz bir çalışma yürüttü. Kılı kırk yararak, her detayı düşünerek hazırladık' ifadelerini kullandı.

Bütçe gerçekleşme oranlarına da değinen Başkan Aydın, 'Geçen yıl giderde yüzde 90, gelirde yüzde 85 oranında gerçekleşme sağladık. Bu yıl da benzer bir tablo bekliyoruz. Bin 380 belediye içinde yüzde 1'lik dilimdeyiz' dedi. Altyapı, sağlık ve spor yatırımlarına ilişkin de bilgi verdi. Bir buçuk yılda 120 bin ton asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Aydın, 'Temizlik hizmetlerindeki şikayet oranını yüzde 18'den yüzde 4'e düşürdük' dedi.

Başkan Aydın ayrıca, 2026 yılı bütçesinde afet toplanma alanları, spor tesisleri ve sosyal yardımlar için önemli kaynaklar ayrıldığını belirterek, 'Talep gelen her mahallemize halı saha kazandıracağız. 2026 yılında kimsesiz vatandaşlarımıza sıcak yemek ve taziye yemeği desteğini başlatacağız' ifadelerini kullandı.