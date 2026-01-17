Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ticarette fahiş fiyat artışlarına karşı ilave denetim ve yaptırım tedbirleri uygulamaya alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kamuoyunda 'e-ithalat' olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamında, 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından Ticaret Bakanlığımıza bazı şikâyetler ulaşmıştır.

Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikâyet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapılmıştır.

Olası fiyat artışlarının; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek ilgili elektronik ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış; yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir.

MEVZUATA AYKIRI FİYAT ARTIŞI YAPILAN ÜRÜNLERE ERİŞİM ENGELLENİYOR

Ticaret Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; fiyat artışı tespit edilen ürünlerin, 6585 sayılı Kanunun fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, 6563 sayılı Kanunun hukuka aykırı içerik hükümleri uyarınca; mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir.

FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERE, AYKIRILIK BAŞINA 1 MİLYON 806 BİN TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI SÖZ KONUSU OLACAK

İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde; fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, ve adil ticaretin sağlanması öncelikli olmak kaydıyla, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi, aynı zamanda işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizin de haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'