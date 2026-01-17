Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ARSİYAD) düzenlediği 'Kahve Sohbetleri'nin ilki, KalDer Evi'nde gerçekleştirildi. 'Kahve Sohbetleri'nin ilk konuğu ise Ekonomik Döviz Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş oldu. Durmuş, girişimci adaylarına başarının yol haritasını anlattı.

BURSA (İGFA) - Ekonomik Döviz Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş'un, Artvin'in Şavşat ilçesinde bir kamyonetin kasasında sebze satıcılığıyla başlayan ticari hayatı, genç girişimci adaylarının kulağına küpe olmaya namzet yaşanmışlıkları da beraberinde getirdi.

Geçmiş dönem ARSİYAD başkanları, ARSİYAD yönetimi, ARSİYAD üyeleri, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışını yapan ARSİYAD Başkan Yardımcısı Erdi Altıntaş, 'Kahve Sohbetleri' ile gençler için ilham veren bir buluşma platformu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar ise 'Kahve Sohbetleri'nin ilkinde ARSİYAD'ın bir önceki Başkanı ve MARSİFED Başkan Yardımcısı Gürsel Durmuş'u ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yarının genç girişimci adaylarına ilham veren sohbet

Durmuş'un mücadelelerle dolu iş hayatının gençlere ders niteliği taşıdığını vurgulayan Acar, sohbetin yarının genç girişimci adaylarına ilham vermesi dileğinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından, moderatör ARSİYAD Başkan Yardımcısı Erdi Altıntaş'ın yönelttiği soruları cevaplandıran Ekonomik Döviz Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, iş hayatındaki mücadelelerle dolu başarı öyküsünü konuklarla paylaştı.

İş hayatındaki ilk deneyiminin bir ortakla satın aldıkları kamyonetin kasasında sebze satışıyla başladığını ifade eden Durmuş, 'Memleketim Şavşat'taki bu ilk ticari tecrübem inişli çıkışlı bir çizgide seyretti. 10 metrekarelik dükkânımızda, toptan satın aldığımız sebzelerin, perakende satışını yapıyorduk. Kamyonetimizin kaza yapmasıyla sebze satışlarımız da azaldı. Bu benim için kırılma noktasıydı. İlerleyen süreçle işi sürdüremez duruma geldim. İçinde bulunduğum girdaptan kurtulmalıydım. Geleceğe dönük planlarımı mutlaka gerçekleştirmeliydim. Bu arayışlar neticesinde, bir arkadaşımla, Bursa'da emlakçılık yapma kararı aldık. Emlakçılık, ilerleyen süreçte beni döviz piyasasıyla tanıştırdı. İlk döviz büromu, ortağımla birlikte, 1989'da Kapalıçarşı'nın girişinde açtım. Geçen süreçle birlikte döviz büromun vitrininde altın çeşitleri de bulundurarak, işimi genişletmeyi düşündüm. Ancak bu düşüncem maddi yetersizlikler nedeniyle ne yazık ki gerçekleşemedi. Bunun yerine vitrinimi bijuteri ürünleriyle süsledim. Zamanla bu beni mücevherat işine yönlendirdi. Adımı taşıyan döviz büromu 2010'da ortağıma devrederek, Ekonomik Döviz Kuyumculuk adıyla yeni bir oluşuma giriştim. Şirketlerimizde 100 çalışan istihdam ediyoruz. Kuyumculuktaki işlerimizi eşim Gülay Hanım başarıyla sürdürüyor. İki oğlum da iş süreçlerinde bizimle beraber. Bu yönümüzle tam bir 'aile şirketi görüntüsü veriyoruz' diyebilirim' diye konuştu.

Gençlere altın başarı öğütleri

Programda çoğu üniversite öğrencilerinden olmak üzere katılımcıların sorularını da cevaplandıran Durmuş, mücadeleden yılmayan hedef odaklı çalışma anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak, gençlere engeller karşısında yılgınlığa kapılmamaları öğüdünde bulundu. İnsan ömrünün belli başlı tecrübeleri yaşamasına izin verecek kadar uzun olmadığını ifade eden Durmuş, yaşanmış tecrübelerle kişisel tecrübelerin analizinden, başarıya giden yolun kilometre taşlarının döşenebileceğini belirtti.

Gençlere çok okumaları ve yeniliklere açık olmaları tavsiyesinde bulunan Durmuş, kişisel gelişimlerine önem vermeyenlerin başarıya ulaşamayacaklarını vurguladı.

Başarıya giden yolda kişisel tecrübe ve gayretlerin büyük payı olmakla birlikte başarıyı kalıcı hale getiren unsurun, ekip çalışmasından geçtiğini ifade eden Durmuş, bilgi paylaşımlarının önemine işaret etti.

İş hayatının engellerle dolu olduğunu belirten Ekonomik Döviz Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, zorluklar karşısında hiçbir zaman pes edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Karamsarlık, yılgınlık ve kötümserliğin başarının 3 virüsü olduğuna işaret eden Durmuş, gençlerin ilgi duydukları sektörlere yönelmelerinin, başarıyı kendiliğinden getireceğini vurguladı.

İş hayatında başarılı olmanın sırlarından birinin de insan biriktirmek gerçeğinde saklı olduğunu ifade eden Durmuş, genç girişimci adaylarına, arkadaşlık ilişkilerine önem vermeleri çağrısında bulundu. Gençleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri içerisinde bulunmaya davet eden Durmuş, bu durumun gençlerin ufkunu açacağını dile getirdi.

Sunumun bitiminde ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar konuk konuşmacı Ekonomik Döviz Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş'a çiçek takdiminde bulundu.

Programın sonunda, geçmiş dönem ARSİYAD başkanları, ARSİYAD yönetimi, ARSİYAD üyeleri ve konuklar, hatıra fotoğrafında bir araya geldi.