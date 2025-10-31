Türkiye'nin dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 33,8 artarak 6,9 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,6'ya geriledi. Eylül ayında ihracat yüzde 2,8, ithalat yüzde 8,7 artarken; ihracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada yer alan ülkeler oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Eylül ayında yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar oldu.

Böylece Eylül ayı dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artışla 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 81,0'dan yüzde 76,6'ya geriledi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 11,8 ARTTI

2025 yılının ilk 9 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolar oldu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI 1,2 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 2,1 artışla 21 milyar 227 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,8 artışla 22 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

Bu kalemler hariç tutulduğunda, Eylül ayı dış ticaret açığı 1 milyar 211 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Aynı dönemde ithalatta, ara mallarının payı yüzde 69,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, İTHALAT ÇİN'DEN

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 904 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı Birleşik Krallık (1,39 milyar dolar), ABD (1,35 milyar dolar), Irak (1,1 milyar dolar) ve İtalya (1,1 milyar dolar) takip etti.

İthalatta ise Çin 4 milyar 264 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Çin'i Rusya Federasyonu (3,25 milyar dolar), Almanya (2,36 milyar dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (1,49 milyar dolar) ve ABD (1,47 milyar dolar) izledi.

Bu arada Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu. İthalatta ise imalat sanayi ürünlerinin payı yüzde 85,0, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,0 artışla 20 milyar 550 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,6 artışla 28 milyar 22 milyon dolar olurken, böylece Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 38,7 artarak 7 milyar 472 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artışla 182 milyar 42 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,6 artışla 250 milyar 788 milyon dolar olarak kaydedildi.