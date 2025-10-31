Dünyanın en ünlü çikolata üreticisi Ferrero Türkiye'den fındık almamaya karar verdi. Türkiye'de fındık üretim kapasitesinin az olmasından kaynaklanan arz sıkışıklığı nedeniyle Türkiye'de Fındık Tüccarları ile Ferrero karşı karşıya geldi...

Nutella’nın üreticisi İtalyan gıda devi Ferrero ile Türkiye'deki fındık üreticileri düşük rekolte ve spekülatif alımların tetiklediği arz sıkışıklığı nedeniyle karşı karşıya geldi. Fındık hasılatının Türkiyede hava şartlarından dolayı az olmasından kaynaklanan spekülatif alımlar, piyasayı gergin anların yaşanmasına neden oldu. İtalyan çikolata devi Nutella, Kinder ve Rocher markalarının üreticisi Ferrero ile yerel fındık tüccarları arasında sert bir fiyat savaşı yaşandığı görülüyor.

Türkiye’de fındık üretiminin yoğun olduğu bölge Doğukaradeniz'de ilkbahar aylarında yaşanan zirai don ve kahverengi kokarca zararlısının etkisiyle fındık üretimi bu yıl beklenmedik bir şekilde ciddi darbe aldı. Türkiye'de normal şartlarda 600-800 bin ton arasında olan hasadın 500 bin tonun altında kalmış olabileceği piyasada konuşuluyor.

Fındıkta yaşanan krizle ilgili İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Ferrero ile Türk fındık üreticileri arasındaki gerilimi haber yayarak gündeme taşıdı.

Financial Times'in haberine göre, dünya fındık üretiminin yaklaşık dörtte birini tek başına kullanan Ferrero, Türkiye’den alım yapmayı erteleyerek stoklarına ve Şili ile ABD’den tedarike yöneldi. Ancak bu strateji piyasayı soğutmaya yetmedi.

FERRERO ŞİLİ VE ABD'YE YÖNELDİ

Ferrero, son 20 yılda Türkiye’ye olan bağımlılığını azaltmak için Şili, ABD, Sırbistan ve İtalya’da üretim yatırımları yaptı. Şili ve ABD’deki üretim kapasitesi yıllık 100 bin tona ulaştığı belirtiliyor..

Ferrero Fındık Şirketi Genel Müdürü Marco Botta, bu çeşitliliğin şirketi piyasa dalgalanmalarına karşı koruduğunu belirterek, “Türkiye’de don ve kuraklık yaşanırken, diğer bölgelerden temin yapabiliyoruz,” dedi. Ferrero herşeye rağmen, Türkiye’nin tedarik zincirindeki önemini koruduğunu ve ülkeye “uzun vadeli bağlılık” içinde olduklarını vurguladı.