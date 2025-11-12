Merkez Bankası verilerine göre, Eylül 2025'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 1,1 milyar ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari fazla ise 6,8 milyar dolar oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi İstatistiki verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Eylül ayında 5,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, Eylül ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 20,1 milyar ABD doları, dış ticaret açığı ise 64,8 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık verdi. Taşımacılık ve seyahat kalemlerinden kaynaklanan net girişler 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Cari açığın finansmanında Eylül ayında net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 2 milyar dolar ve krediler 22,8 milyar dolar katkı sağladı.

Ancak net efektif ve mevduat hareketleri 1,1 milyar dolar negatif etkide bulundu. Merkez Bankası döviz rezervleri de aynı dönemde 6,8 milyar dolar azaldı.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 722 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 884 milyon dolar yükseldi.