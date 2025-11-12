TÜİK verilerine göre Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yıllık yüzde 6 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 yükseldi. Dış ticaret haddi 3,6 puan artarak 89,4 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2025'te ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

Gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 yükselirken, imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 5,8 arttı; yakıt kaleminde ise yüzde 7,1 azalma kaydedildi. Ancak ihracat miktar endeksi yüzde 3 düşüş gösterdi.

İthalat tarafında birim değer endeksi yüzde 1,7 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 6,9 yükseldi. Gıda, içecek ve tütünde hem birim değer hem miktar endeksi çift haneli artış gösterdi; yakıtlarda miktar endeksi yüzde 6,1 artarken birim değer endeksi yüzde 9,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 düşüş gösterirken, ithalat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı.

Böylece dış ticaret haddi, 2024 Eylül'deki 85,8 seviyesinden 2025 Eylül'de 89,4'e yükseldi.