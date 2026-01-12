Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 11 Ocak 2026 Pazar günü Tunceli'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı. 500 bin sosyal konut için kura çekiminde bu haftanın takvimi belli oldu.

ANKARA (İGFA) - TOKİ'nin hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

İki haftanın geride kaldığı kura çekimlerine ilişkin 12-18 Ocak haftasına yönelik takvim belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 16 ilde konutların hak sahiplerinin belirlendiğini anımsatarak, 'Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak' mesajını verdi.

BU HAFTA 21 BİN 49 KONUTUN DAHA HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Kura takvimine göre bugün Gümüşhane'de 940, Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1.020, Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905, Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylelikle 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Ayrıca 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.