Ankara Keçiören Belediyesi, gençlere ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarak, esporseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), VCT Ascension 2025 Finali kapsamında Türk temsilcisi BBL PCIFIC'in DNSTY ile oynadığı final mücadelesini canlı izleme imkânı sundu.

GALİBİYET SEVİNCİ YAŞANDI

TEKNOMER tarafından düzenlenen özel Watch Party etkinliği, Belediye'nin web sitesi üzerinden yapılan kayıtlarla gerçekleştirildi. Kayıt yaptıran gençler ve espor meraklıları merkeze gelerek Türk esporunun gururu BBL PCIFIC'in, DNSTY ile yaptığı heyecan dolu karşılaşmayı birlikte izledi.

Katılımcılar, BBL PACIFIC'in DNSTY karşısındaki 3-1'lik galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı. Çevre illerden de katılımın olduğu ekinlik gece geç saatlere kadar devam etti. Katılımcılara çay, su ve patlamış mısır ikramı yapılırken; etkinlik aynı zamanda Riot Games'in Berlin ofisine canlı olarak iletildi. Esporseverler, böylesine keyifli etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

GENÇLER ORGANİZASYONDAN MEMNUN

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, hem heyecan dolu bir final mücadelesini izleme fırsatı buldu hem de Türk esporuna destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Esporseverler, Keçiören Belediyesi'nin sağladığı bu özel izleme deneyimini memnuniyetle karşılarken; bu etkinlik dijital kültürün gelişmesi adına örnek bir organizasyon olarak öne çıktı. Sunulan imkânlardan memnun kalan gençler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.