Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), geleceğin su bilincine sahip bireylerini yetiştirmek amacıyla yürüttüğü Su Kahramanları Eğitim Programı ile çocuklara erken yaşta su tasarrufu bilinci ve alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Program kapsamında 2025 yılı içerisinde Eskişehir genelinde 170 okuldan toplam 7.000 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerde çocuklara; iklim krizi, suyun önemi, doğal kaynakların korunması ve bilinçli su tüketimi gibi başlıklarda, yaş gruplarına uygun teorik ve uygulamalı anlatımlar sunuldu.

Eğitimlerin uygulama bölümünde gerçekleştirilen basit filtre deneyi ile öğrenciler, suyun arıtılma sürecini birebir gözlemleme fırsatı buldu. Bu sayede suyun kaynaktan çeşmeye ulaşana kadar geçtiği aşamalar hakkında farkındalık kazanan çocuklar, temiz suya erişimin arkasındaki emeği ve süreci yakından tanıdı.

Program sonunda ise çocuklara, günlük yaşamlarında su tasarrufu alışkanlığı geliştirmelerine destek olacak görev çizelgeleri, ESKİ tarafından hazırlanan bilgilendirici boyama dergileri ve 'Su Kahramanı' rozetleri hediye edilerek öğrenilen bilgilerin kalıcı hâle gelmesi hedeflendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 'Çocukların olduğu yerde umut vardır' sözünden hareketle; suyu koruma bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının, kentin ve geleceğin su güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek eğitim çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.