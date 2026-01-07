Artvin'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında bağımlılıkla mücadelede atılan adımlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Vali Turan Ergün, çalışmaların kapsamının narkotikle sınırlı olmadığını vurguladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Valilik salonunda düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve bundan sonraki planlar değerlendirildi.

Vali Ergün, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca narkotikle sınırlı olmadığını belirterek, tütün ve tütün ürünleri, alkol, sosyal medya ve internet bağımlılığı gibi alanların da bu kapsama girdiğini söyledi. Artvin'in dumansız hava sahası ilan edildiğini hatırlatan Ergün, sigara bırakma kampanyaları kapsamında 70 kişinin sigarayı bırakmayı başardığını açıkladı.

Ergün, bağımlılıkla mücadelenin çok yönlü bir çaba gerektirdiğini ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti. 'İyi niyetle bağımlılıkla mücadele ederken, ilgi çekerek özendirici boyuta geçilmemeli. Bu çalışmalar mutlaka uzman profesyonellerle yürütülmeli, aksi takdirde sonuç alınamaz. Üç kişiyi kurtarsak bile bu bizim için kazançtır' ifadelerini kullandı.

Kentte sigara bırakma polikliniklerinin sayısı 5'ten 10'a yükseltildiğini belirten Vali Ergün, polikliniklere başvuran 635 kişiden 70'inin sigarayı bıraktığını aktardı.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ve ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, katılımcılar bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.