Eskişehir'de kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve başarılı kadınların hikâyelerinin topluma ilham vermesi amacıyla düzenlenen 'İlham Veren Girişimci Kadınlar: Şehrimizden Gerçek Başarı Öyküleri' paneli düzenlendi. Panelde konuşmacı olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Kadın dayanışmasının ve kadın mücadelesinin içine girdiğinizde görevler değişse bile o görevlerin taşıdığı sorumluluk ve hisler değişmez; yüreğiniz hep aynı yerde atar.' dedi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle Haller Gençlik Merkezi Frig Salonu'nda 'İlham Veren Girişimci Kadınlar: Şehrimizden Gerçek Başarı Öyküleri' paneli düzenlendi.



Panel öncesi açılış konuşmasını yapan Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Edizkan Şen, 'Girişimcilik, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine ve sosyal açıdan daha görünür hale gelmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra başarılı kadın girişimciler, özellikle genç kadınlar için ilham kaynağı oluşturmaktadır. Kadın girişimciliği yalnızca bireysel başarı hikâyeleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda bir ülkenin ekonomik refahına ve toplumsal ilişkilerinin sürdürülebilirliğine de doğrudan etki etmektedir. İşte bugün girişimcilik alanında fark yaratan kadınlarımız, bu iklimi güçlendirmemize önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.' dedi.



Eskişehir'de kadınlar adına büyük adımlar atıldığını ve kadının gücüne vurgu yapan TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elif Gürkaynak, 'Kadınların ekonomiye katılımlarının artırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, 'İlham Veren Girişimci Kadınlar' etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, aslında kadın gücünün şehrimizde ne kadar güçlü hissedildiğinin de bir göstergesidir. Bu anlamda, etkinliğe katkılarından dolayı Kent Konseyimize ve Kent Konseyi Kadın Meclisimize gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.



Aydınlık ve mutlu bir gelecek için kadınların dünyadaki rolüne değinen Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu da, 'Bugün parlak fikirleri ve kadın aklının incelikleriyle bizlerle birlikte olan kadınlarımızla bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Ruhlarınızdaki enerji bize de sirayet ediyor; heyecanınız bizlere ilham veriyor. Dünyada söyleyecek sözü, anlatacak hayali, paylaşacak fikri olan kadınlarımıza bakıyoruz; aydınlık ve mutlu bir geleceğe giden yolda kadınlarla birlikte yürüyoruz. Kadınlarımızın ekonomiye entegrasyonu yalnızca sosyal bir politika değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma modeli olarak ele aldığımız bir konudur. Nitekim şehrimizde siyasetten ekonomiye, sanayiden spora, sanattan akademiye uzanan her alanda kadınlarımızın güçlü izleri bulunuyor. Eskişehir'de bunu özellikle vurgulamak isterim ki; hepimiz gençlerimize iyi bir rol model olmak için çaba gösteriyoruz. Hepimiz çocuklarımıza adil ve güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz.' şeklinde konuştu.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de konuşmasında şunları söyledi:



'Bir kez kadın hikâyelerinin, kadın dayanışmasının ve kadın mücadelesinin içine girdiğinizde görevler değişse bile o görevlerin taşıdığı sorumluluk ve hisler değişmez; yüreğiniz hep aynı yerde atar. Ben de bugün bulunduğum görev nedeniyle kadın yolculuğundan, kadın mücadelesinden bir miktar uzak kalmış gibi görünsem de, her gün bir yanım sizlerle birlikte düşündü ve 'Biz daha neler yapabiliriz?' sorusunun peşinden gitti. Biliyorsunuz Dijital Gençlik Merkezimizi açtık fakat daha da büyütmek istiyoruz. Mevcut alanımız artık yeterli gelmediği için daha geniş bir alana taşınıyoruz. Burada pek çok gencimiz marka geliştirecek, start-up projeleri üretecek ve ileride daha da büyüdüğümüzde belki küçük prototiplerin üretilebileceği bir yapıya da kavuşacağız. Dijital Gençlik Merkezimizin bir inovasyon merkezi olmasını istiyoruz. Elbette bu süreçte çok güzel fikirler ortaya çıkıyor, fakat yatırımcı bulma konusunda zaman zaman zorluklar yaşanıyor. Biliyorum ki özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kadın girişimciler, genç geliştiricilere destek olmak için çeşitli platformlar kuruyor. Bana göre bu, Eskişehir'e de çok yakışır. Kadın girişimciler olarak böyle bir yapı oluşturabilir, birlikte çok güzel işler başarabiliriz. Eğer böyle bir oluşum içinde yer alırsak ve gençlerimizi, özellikle genç kızlarımızı, bu girişimlerde cesaretlendirebilirsek, bunun çok kıymetli olacağına inanıyorum.'



Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elif Gürkaynak ve Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Edizkan Şen üstlenirken, panelde; farklı sektörlerde başarılarını kanıtlamış kadın girişimciler, kendi deneyimlerini ve iş hayatındaki yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.



Konuşmacılar arasında TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Bilge Koylu, Merve Edizkan Cihan, Tuğba Çetintürk, Esra Ayva Sayar, Burçak Güler Acar, Seçil Çoban Ergün, Veteriner Hekim Naciye İnan ve Buse Nalbantoğlu yer aldı.



Kadın girişimciliğini desteklemek, başarı örneklerini görünür kılmak ve yeni girişimci adaylarına ilham vermek amacıyla düzenlenen panelde, katılımcılar deneyimlerini paylaştı.