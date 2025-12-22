Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümü kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda şehitler dualarla yâd edildi.

BURSA (İGFA) - Sarıkamış Harekâtı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen kahraman askerleri anmak amacıyla Tayyare Kültür Merkezinde anma programı düzenlendi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Çınar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa; Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Çınar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Maman, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, protokol üyeleri ve konukların 'Cesaretin Adı Sarıkamış' temalı resim sergisini gezmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, harekâtın 111. yılı anısına okunan 111 hatim için dua edildi.

'SARIKAMIŞ ASLA TESLİM OLMAMANIN ADIDIR'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çınar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Maman, Sarıkamış'ın sadece bir hüzün değil, aynı zamanda bir destan olduğunu vurguladı.

Maman konuşmasında, Mehmetçiğin vatan uğruna gösterdiği fedakârlığa dikkat çekerek şunları söyledi: '111 yıl önce Sarıkamış'ta yaşananlar, doğaya karşı verilmiş trajik bir mücadele olmanın ötesinde, milletimizin vicdanına kazınmış eşsiz bir direniş destanıdır. Karın bile donduramadığı bu fedakârlık karşısında bugün bizler, şehitlerimizin bıraktığı kutsal emanete ebediyen sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.'

Duygu dolu anların yaşandığı program, Çınar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Cesaretin Adı Sarıkamış' adlı gösterinin ardından sona erdi.