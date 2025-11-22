Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası'nın iş birliğiyle düzenlenen 17. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü bu yıl Gazeteci-Yazar Mustafa Balbay'a verilecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen ünvanının verilişinin 97'nci yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Etkinlikler kapsamında 24 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Antalya Şubesi işbirliği ile hazırlanan Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni gerçekleştirilecek.

Başöğretmen Onur Ödülü bu yıl Gazeteci-Yazar Mustafa Balbay'a verilecek. AKM'de düzenlenen ödül töreninde Eğitim İş Antalya Şubesi Müzik Topluluğu da bir konser verecek. Etkinlikte emekli öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına da plaket takdim edilecek.