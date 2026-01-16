Erzurum'da Karayazı'da, 18 Haziran 2019'da şehit olan Ahmet Küçük'ün çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük, 'İlk Karne Heyecanı' projesi kapsamında düzenlenen programla mutluluklarını paylaştı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde, şehit Ahmet Küçük'ün ilkokula başlayan çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük'ün karne sevinci özel bir programla kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'İlk Karne Heyecanı' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, devletin şefkat eli şehit çocuklarının mutluluğuna eşlik etti.

Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un katıldığı programda, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın çocuklara hitaben yazdığı tebrik mektubu takdim edildi. Mektup, sevgi, umut ve başarı dilekleriyle birlikte çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Etkinlikte pasta kesildi, şehit çocuklarının yanı sıra sınıftaki tüm öğrencilere hediyeler verildi.

Kaymakam Bektaş, şehit ailelerinin ve çocuklarının milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, devletin eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.