Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, öğrenci dostu bir kent hedefiyle ulaşım hizmetlerinde standartları her geçen gün yükseltiyor. Vize ve final haftalarında kampüs hattında yıl boyu 859 bin 42 öğrenciyi ücretsiz taşıyan belediye otobüslerinin sefer sayıları da yüzde 67 oranında artırıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Öğrenci dostu bir kent hedefiyle hayata geçirdiği projeler sayesinde gençlerin hayatını kolaylaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üniversite öğrencilerinin ulaşım ihtiyaçlarına birer birer çözüyor.

Başkan Akın'ın talimatıyla Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) tarafından yürütülen Kampüs hattı gece seferleri uygulaması, yaklaşık altı aydır başarıyla sürdürülürken güvenli ve kesintisiz ulaşımda önemli bir aşama kaydedildi. 2025 yılında yolcu sayısı 4,8 milyonu aşan Kampüs hattında sefer sayıları da yüzde 67 artırıldı.

GECE SEFERLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Üniversite öğrencilerinin geç saatlere kadar devam eden dersleri, sınav dönemleri, kütüphane kullanımı ve kampüs içi sosyal yaşamı dikkate alınarak planlanan gece seferleri, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Uygulama sayesinde kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşım gece boyunca kesintisiz hale getirilerek öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde sürdürmelerine imkân tanınırken, Üniversite Hastanesi'ne de kesintisiz ulaşım gerçekleştiriliyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Gece seferleri sayesinde özellikle geç saatlerde seyahat eden öğrenciler için ulaşım güvenliği ve konforu artırıldı. Toplu taşıma hizmetlerinin gece saatlerinde de erişilebilir olması, öğrencilerin eğitim, sosyal ve günlük yaşam faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağladı.

YIL BOYU SINAV HAFTALARINDA 859 BİN 42 ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ TAŞINDI

Başkan Akın'ın eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına verdiği destekle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı vize ve final haftalarında toplam 859 bin 42 öğrenciyi ücretsiz taşıdı. Bu uygulama, öğrencilerin sınav dönemlerinde ulaşım kaynaklı stres yaşamadan eğitimlerine odaklanmalarına ve maddi yüklerinin hafiflemesine de olanak sağladı.

2025'TE YOLCU SAYISI 4,8 MİLYONU AŞTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) tarafından 2025 yılı itibarıyla Kampüs hattında taşınan toplam yolcu sayısı 4 milyon 817 bin 296'ya ulaşarak, 2024 yılına göre yüzde 20 oranında artış gösterdi. Bu artış, uygulamanın öğrenciler tarafından benimsendiğini ve toplu taşıma hizmetine duyulan güvenin arttığını ortaya koydu.

SEFER SAYILARI YÜZDE 67 ARTIRILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kesintisiz ve güvenli ulaşım vizyonu doğrultusunda BTT tarafından gerçekleştirilen yeniden planlama çalışmalarıyla Kampüs hattındaki seferler yıllık bazda yüzde 67 oranında artırıldı. Yapılan düzenlemelerle sefer aralıkları kısaltılırken, öğrencilerin duraklarda bekleme süreleri önemli ölçüde azaltıldı. Mevcut kaynakların daha etkin kullanılmasıyla taşıma kapasitesi artırıldı. Bu kapsamda Kampüs hattında aylık ortalama 80 bin yolcu artışı sağlanırken, kampüs yerleşkesine günün her saatinde ulaşım imkânı sunulması öğrencilerin de yüzlerini güldürdü.

KAMPÜS-ÇAMLIK HATTI KÜTÜPHANEYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Kampüs-Çamlık hattı, özellikle Çamlık Kütüphanesi'ne ulaşımda önemli bir rol üstlendi. Sınav dönemlerinde ve geç saatlere kadar süren bireysel çalışmalar sırasında güvenli ulaşım ihtiyacına cevap veren hat, öğrencilerin akademik verimliliğine ve sosyal yaşam dengesine katkı sundu. Artırılan sefer sıklığı ve düzenli planlama sayesinde bu hatta yaşanan yoğunluklar azaltılarak ulaşım süreleri kısaltıldı.

HİZMET KALİTESİ ARTIRILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sefer sayılarındaki artış ve kapasite genişlemesi, hizmet kalitesine de olumlu yansıdı. Kapasite yetersizliği ve sefer taleplerine bağlı olarak iletilen şikâyetler, 2024 yılına kıyasla yüzde 60 oranında azaldı. Yetkililer, elde edilen bu verilerin yapılan planlamaların sahadaki karşılığını net biçimde gösterdiğini ifade etti. Halka konforlu ve güvenli ulaşım imkanları sunmak adına önemli çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu ulaşım politikaları gençlerin de hayatını kolaylaştırıyor.