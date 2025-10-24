Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında iş yerlerini ziyaret ederek esnafı bilgilendirdi, ardından açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Karaşahin, kapalı alanlarda sigara kullanımının önlenmesi ve vatandaşların dumansız hava hakkının korunması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Sigara bağımlılığı olan vatandaşlara hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde bulunan polikliniklerde hizmet verdiklerini kayededen Doç Dr Karaşahin, kamu kurumlarında yerinde sigara bırakma polikliniği, sahada ise mobil sigara bırakma polikliniği uygulamalarıyla mücadeleyi her alana taşıyacaklarını söyledi. İşletmelerle iş birliğinin önemine değinen Karaşahin, 'Kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmemesi konusunda esnafımızın duyarlılığı çok önemli. Denetim kadar farkındalık da bu mücadelenin en güçlü ayağını oluşturuyor' dedi.

Vatandaşlara da 'dumansız hava hakkına sahip çıkma' çağrısında bulunan Karaşahin, kapalı alanlarda ihlal tespit edenlerin ALO 184 SABİM hattı veya Yeşil Dedektör uygulaması üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin, 'Toplum sağlığı için hep birlikte dumansız bir Erzurum hedefine yürüyoruz.' sözleriyle açıklamasını tamamladı.