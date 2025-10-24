GAZİANTEP(İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği iş birliğinde düzenlenen '12. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu', GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı.

2014 yılından bu yana her yıl ekim ayında düzenlenen sempozyum, bu yıl 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla 'Çocuk, Aile ve Çocuk Edebiyatı / Çocuk Edebiyatında Aile' temasıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikte çocuk edebiyatında ailenin rolü, çocukların gelişiminde edebiyatın etkisi ve okuma kültürünün önemi gibi konular ele alınıyor.

Açılışta konuşan Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve edebiyat alanındaki çalışmalarına değinerek, sempozyumun çocuk ve gençlik edebiyatına yeni bir soluk kazandıracağını söyledi. Yakar, 'Kültür A.Ş. olarak edebiyatı, müziği, sanatı ve tarihi bir bütün olarak görüyor; çocuklarımızın edebiyatla büyüdüğü, değerleriyle güçlendiği bir şehir inşa ediyoruz' dedi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin konuşmasında, çocuk ve gençlik edebiyatının önemine dikkat çekerek, bu alanda üretilen eserlerin nitelikli olmasının gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu ifade etti.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız, sempozyumun Türkiye'de çocuk edebiyatına ve düşünsel gelişime katkı sağlayacağını belirtti. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesine değinen Yıldız, çocuk-aile ilişkilerinin güçlenmesinin toplumsal yapı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Gazze'de yaşanan insani dramı da hatırlatan Yıldız, 'insanlık ailesi' kavramının evrensel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Gülin Öğüt Eker, modern dünyada geleneksel değerlere sahip çıkmanın gerekliliğine değindi. Öğüt Eker, gençlere kültürel mirasın korunması ve yaşatılması yönünde sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulundu.

Programda ayrıca Gazikültür Sanat Yönetmeni Muhammet Erdevir de bir konuşma yaparak, sempozyumun edebiyat, sanat ve kültürel üretim arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.

24-25 Ekim 2025 tarihleri arasında sürecek olan sempozyuma birçok ülkeden çocuk ve gençlik edebiyatı uzmanları, akademisyenler ve yazarlar katılıyor. Etkinlik boyunca ulusal ve uluslararası bildiriler sunularak, çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki güncel çalışmalar paylaşılacak.