Erzurum'da 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nda yazılan Aziziye Destanı, 'Erzurum Tarihine Yürüyor' etkinliğiyle büyük bir coşku ve dualarla anıldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Tarih boyunca Anadolu'nun en önemli savunma merkezlerinden biri olan Aziziye Tabyaları'nda düzenlenen saygı yürüyüşü, sabah ezanının ardından camilerden yapılan o tarihi çağrıyla başladı.

'Ey Erzurumlular! Düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes askerlerimizin yardımına koşsun!' çağrısı, bir kez daha Erzurum semalarında yankılandı.





Ezan ve selalar eşliğinde camilerde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından Karskapı Şehitliği'ne yürüdü. Burada yapılan duaların ardından, ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.



Soğuk havaya rağmen genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Erzurumlu; asker, polis ve gazilerle omuz omuza tarihine sahip çıktı.



Programda Sultan II. Abdülhamid Han'ın fermanı okundu, 'Aziziye'de Bir Sabah' adlı tiyatro oyunu sahnelendi, Nene Hatun temsili canlandırıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duası, şiirler, Ecdada Vefa Takdim Ödülleri töreni ve mehteran gösterisiyle duygu dolu anlar yaşandı.





Vali Mustafa Çiftçi etkinlikte yaptığı konuşmada Aziziye'nin tarihimizdeki yerini şu sözlerle dile getirdi:

'Tarihimizde '93 Harbi' olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı bu mukaddes mekânda, kahraman ecdadımızın manevi huzurundayız. 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece Ruslar, Aziziye Tabyaları'na baskın düzenlemiş, iki tabyayı ele geçirmişlerdi. Ancak üçüncü tabyada Yarbay Bahri Bey, yaralı olmasına rağmen sabaha kadar kahramanca direnmiş, Erzurum'un teslim olmadığını bütün dünyaya göstermiştir.

Bu haberi duyan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Mecidiye Tabyaları'na geçerek savunmayı planlamış, aynı saatlerde Ayaspaşa Camii'nin müezzini Abdullah Efendi'nin sesi tüm Erzurum'da yankılanmıştır. O nida ile birlikte, Erzurum'un yiğit insanları, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden vatan savunmasına koşmuştur. Kadınlar ellerine balta, nacak, sopa ne buldularsa almış; erkekler kılıç, tüfek ve yürekleriyle düşmanın karşısına dikilmiştir.



İşte böyle önemli bir destandır Aziziye Destanı. Bu ruh, milletimizin varoluş iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü nişanelerindendir. Erzurum'un kahramanlıkla yoğrulmuş tarihi, gelecek nesillere ışık olmaya devam edecektir.'