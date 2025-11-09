Yapı malzemeleri laboratuvarlarında teminatlar ve denetimler güncellendi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle teminat mektupları sigorta şirketlerine açıldı, denetim frekansı artırıldı. Deprem sonrası hasarlı illerde ek laboratuvar izni kolaylaştı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarıyla ilgili yönetmelikte çeşitli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle teminat mektupları ve laboratuvar denetimleri güncellenirken, deprem sonrası özel laboratuvar izinleri de getirildi.

Yapı güvenliğini artırmak, denetimleri etkinleştirmek ve deprem bölgelerinde kapasiteyi güçlendirmeyi amaçlayan yönetmelik değişikliğine göre, laboratuvarların teminat mektupları artık bankaların yanı sıra Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerini de kapsayacak.

Laboratuvarlar her yıl en az 3 kez İl Yapı Denetim Komisyonu tarafından denetlenecek ve denetim sonuçları yazılı olarak laboratuvarlara bildirilecek. Ayrıca yapı malzemesi laboratuvarları, aynı il sınırları içinde ilgili deneyleri yapacak başka laboratuvar bulunmaması durumunda komşu illerdeki laboratuvarlarla taşeron sözleşmesi yapabilecek.

Deprem sonrası özel düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında inşası tamamlanan yapılardan en az yüzde 20'si kullanılamaz durumda tespit edilen illerde, ek bir laboratuvar kuruluşuna Bakanlık tarafından izin belgesi verilebilecek.

