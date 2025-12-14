Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle Tekman, Pasinler ve Karayazı ilçelerinde ulaşım durma noktasına geldi.

ERZURUM (İGFA) - Yetkililerden alınan bilgilere göre, aşırı kar birikintisi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Erzurum'da ilçe yolları ve bağlantı güzergâhları geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız trafiğe çıkmamaları istendi.

Olumsuz hava şartlarının bölgede bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.