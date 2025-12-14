Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine için şehre gelen misafirlerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Hazreti Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerin'nin (Şebi-Arus) düzenlendiği 7-17 Aralık tarihlerinde Konya'nın manevi coşkusu ve bereketi zirveye çıkıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus etkinlikleri vesilesiyle Konya'ya gelen misafirlerle bir araya gelerek, Bedesten ve Türbeönü Çarşıları esnafını ziyaret etti.

'HZ. MEVLÂNÂ'NIN HOŞGÖRÜ, SEVGİ VE MUHABBET İKLİMİNİ KONYA'MIZIN HER KÖŞESİNDE BİRLİKTE YAŞADIK'

Anma etkinliklerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Altay, 'Konya'mız bu özel günlerde adeta bir gönül buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Hz. Mevlânâ'nın hoşgörü, sevgi ve muhabbet iklimini Konya'mızın her köşesinde birlikte yaşadık. Bu anlamlı günler vesilesiyle şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mevlânâ'nın insanlığa ışık tutan mesajları, bugün de bizlere birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemini hatırlatıyor' ifadelerini kullandı.

Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin, Konya'nın kültürel ve manevi mirasını dünyaya tanıtmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, tüm misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.