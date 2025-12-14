Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, bu sezonu da dolu dolu geçireceği, yıllar önce turizme kazandırdığı ve günümüzde ise dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den tek merkez seçilen Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden olan Bilkent'in kaleme aldığı araştırma makalesinde yer aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kış turizminin, sadece Kayseri'de değil Türkiye ile yurt dışında da ilgiyle karşılandığı merkezi olan Büyükşehir'in turizm alanındaki önemli ve vizyon yatırımı Erciyes Kayak Merkezi, bilimsel makalelere konu olmayı sürdürüyor.

112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pistiyle dünya standartlarında bir kayak merkezi olarak, her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin beğenisini toplayan Erciyes, kayak merkezi başta olmak üzere turizm ve sporun da adresi olmaya devam ediyor.

Türkiye'yi temsilen dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alma başarısı gösteren Erciyes Kayak Merkezi, bu yönüyle küresel ligde üst sıralara yerleşirken, bu çerçevede yine öne çıkarak Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne de resmi üye olmuştu.

Tüm bu başarılarının ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak gördüğü ilginin yanında Erciyes Kayak Merkezi, bilim çevrelerinin de dikkatini çekmekte, bilimsel araştırmalara konu olmakta. Buna göre Türkiye'nin önemli üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi'nde kaleme alınan 'Kış Turizminde Anadolu'nun Gözbebeği: Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nin Tarihi' başlıklı bilimsel makalede, Türkiye'de kış turizminin tarihsel gelişimi, sosyo-ekonomik ve sosyokültürel etkileri ve bu sürecin ardındaki stratejik planlama mekanizmaları, Kayseri ilinde yer alan Erciyes Kayak Merkezi özelinde incelendi.

Devlet Yatırımları ile İvme Alan Kış Turizmi Odağında Erciyes Dağı Örnek Gösterildi

Bilimsel makalede, uzun yıllar boyunca yalnızca kıyı turizmi ile anılan Türkiye'nin, son 20 yılda devlet öncülüğünde yapılan yatırımlar sayesinde kış turizmi alanında da ivme kazandığı ve bu dönüşümün merkezinde yer alan Erciyes Dağı'nın volkanik bir alan olmaktan çıkarılıp planlı bir kış sporları destinasyonu haline dönüştürülmüş olduğu belirtildi. Çalışma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Erciyes Master Planı'nı ve bu planın finansman, altyapı, sürdürülebilirlik, yerel halk ve ekonomi üzerindeki etkilerini de değerlendirdi.