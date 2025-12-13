Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği turizm zabıta ofisleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik ederek turizme katkı sunmaya devam ediyor. Meydan, Ganita ve Uzungöl'de hizmet veren zabıta ofislerinden bugüne kadar 23 bin 86 turist faydalandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin yükselen değeri olan turizmi daha ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, turistlere daha etkin ve hızlı hizmet sunmak amacıyla 2024 yılının Haziran ayında hizmete açılan Meydan Zabıta Ofisi'nden bugüne kadar 19 bin 190 kişi yararlandı. Uzungöl bölgesinde turistlere hizmet vermek amacıyla 2024 yılının Temmuz ayında açılan Uzungöl Zabıta Ofisi'nden 2 bin 946 kişi hizmet alırken, 9 Haziran 2025 tarihinde faaliyete geçen Ganita Zabıta Ofisi'nden ise bugüne kadar 950 turist faydalandı. Böylece üç noktada hizmet veren turizm zabıta ofisleri aracılığıyla toplam 23 bin 86 turiste destek sağlandı.

'TURİZM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Turizm, şehrimizin en önemli alanlarından biridir. Trabzon'u ziyaret eden yerli ve yabancı her turisti aynı zamanda birer tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin şehirde sorunsuz ve memnun bir şekilde vakit geçirmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, yaşadıkları sorunlarda başvurabilecekleri turizm zabıta ofislerimizle hizmet sunmaya devam ediyoruz.'