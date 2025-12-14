Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü alternatif su çalışmaları kapsamında Doğantepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen sondajdan saatte 18 bin litre su elde etti.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, mevcut içme suyu kaynakları üzerindeki tüketim baskısını azaltmak amacıyla yürüttüğü alternatif kaynaklara bir yenisini ekledi. Doğantepe Mahallesi'nde yapılan jeolojik çalışmalar sonucunda 132 metre derinlikte yüksek kaliteli yeni bir içme suyu kaynağı tespit edildi.

İlk aşamada yapılan kalite ölçümlerinin ardından laboratuvar testleri de başarıyla tamamlandı. Süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte yeni kaynak kontrollü şekilde şebekeye dahil edilecek.

Geyve Doğantepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen jeolojik etütler sonucu belirlenen noktada 132 metre derinliğinde sondaj çalışması yapıldı. Çalışmadan elde edilen saniyede 18 bin litrekaliteli içmesuyu, yüksek debisi ve kalitesi ile bölgenin içmesuyu kapasitesini güçlendirecek. Kaynağın içme suyu standartlarına uygunluğu tüm parametre kontrolleri ile doğrulandı.

Kurum yapılan açıklamada, 'Şehrimizin su güvenliğini geleceğe taşıyacak alternatif kaynak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğantepe Mahallesi'nde ulaştığımız yeni içme suyu kaynağı, bölgenin ihtiyacını karşılayacak önemli bir kazanımdır' ifadeleri kullanıldı.