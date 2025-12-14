Antalya Muratpaşa Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) etkinlik çadırında Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Töreni düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, yöre ve hemşeri derneklerinin başkanları ile kent sakinleri katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Başkan Uysal, Mevlana'nın evrensel değerlerine dikkat çekerek, Mevlana'nın farklı inanç ve kültürler tarafından da referans alındığını söyledi. Uysal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Kiliselerde, sinagoglarda, Zen topluluklarında bile Mevlana'ya atıf var. Rumi olarak bütün dünyada biliniyor, şiirleri çevriliyor ve insanlık onun birleşme ve kaynaşma zeminindeki sözlerini değerlendiriyor. Bizi ayrıştırmak, birbirimizden nefret ettirmek, kullanmak ve düşmanlaştırmak isteyen çok kişi var. Ama biz birleşmek, sevmek ve sevilmek istiyoruz. Çocuklarımızın birbirine saygı duyan insanların yaşadığı şehirlerde büyümesini istiyoruz. Bu nedenle Mevlana'ya özel bir kıymet veriyoruz.'

Kaymakam Kara da, Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Töreni'nin her yıl düzenlenmesine katkı sunan Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Program kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Farsça ve Türkçe çevirileriyle tasavvuf şiirleri seslendirdi. Konya Tasavvuf ve Sema Topluluğu da programda sema gösterisi sundu.