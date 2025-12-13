Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iki okulda 185 öğrenciyle başlattığı Beslenme Desteği Programı, bir yıl içinde 223 okul ve 4.133 çocuğa ulaşarak örnek bir sosyal projeye dönüştü.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan gıda fiyatları karşısında ailelerin yükünü hafifletmek ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Aralık 2024'te 'Beslenme Desteği Programı'nı hayata geçirdi. Denizli'nin dezavantajlı bölgelerinde bulunan iki pilot okuldaki ihtiyaç sahibi 185 birinci sınıf öğrencisiyle başlatılan proje, kısa sürede büyüyerek kent genelinde 223 okulda 4.133 öğrenciye ulaştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda 2 bin 226 haneye destek sağlanan program, yeni eğitim öğretim döneminde daha da genişletildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen uygulamaya, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde kentteki tüm ilkokul 2. sınıf öğrencileri de dahil edildi.



Program tüm ilkokul öğrencilerini kapsayacak



Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte programa olan talep yaklaşık iki katına çıkarken, Aralık 2025'te birinci yılını tamamlayan proje büyük bir başarı örneği sergileyerek 4.133 öğrenciye ulaştı. Sömestr tatilinin ardından uygulamaya ilkokul 3 ve 4. sınıfların da dahil edilmesiyle projenin tüm ilkokul öğrencilerini kapsaması hedefleniyor. Sürekli artan gıda fiyatları karşısında dar gelirli ailelerin yükünü hafifleten beslenme yardımıyla, özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, bilişsel gerilik ve fiziksel gelişim eksikliklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Evlere kadar teslim edilen gıda paketlerinde çocukların günlük besin ihtiyacını karşılayacak süt, bal, labne peyniri, reçel, yumurta, haşlamalık patates gibi temel gıdalar ile mevsim meyveleri yer alıyor.



'Sosyal belediyecilik anlayışımızı her geçen gün büyütüyoruz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını ve her ailenin eşit şartlarda gıdaya ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve çocukların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla beslenme yardımı projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli merkezde başlattığımız projemizi kısa sürede kent genelinde binlerce öğrencimizi kapsayacak şekilde büyüttük. İnsanlarımızın yüzünün güldüğü, mutlu bir Denizli yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Herkese dokunan, ihtiyaçları önceleyen sosyal belediyecilik anlayışımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.