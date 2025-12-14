Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, kurulduğu ilk yılda büyük bir başarıya imza atarak ilk sağlıklı tüp bebek doğumunu gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, kurulduğu ilk yıl içerisinde beklenen heyecanı yaşattı ve ilk tüp bebek doğumunu başarıyla gerçekleştirdi. Bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği, annenin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Merkez Sorumlusu Op. Dr. Özlem Çaylan Canitez, 'Merkezimizde gerçekleşen ilk gebeliğin sağlıklı bir doğumla sonuçlanması, ekip çalışmamızın ve modern teknolojilerin doğru kullanımının bir sonucu. Tedavi sürecinde ileri embriyoloji teknikleri, titiz laboratuvar çalışmaları ve kişiye özel tedavi protokolleri uyguladık. Yumurtalık rezervi, rahim içi yapısı ve hormon profili detaylı incelenerek en uygun tedavi belirlendi. Embriyonun gelişimi boyunca son teknoloji inkübatörler ve embriyo izleme sistemleri kullanıldı. Transfer sonrası süreç de yakından takip edildi. Bugün sağlıklı bir bebeği ailemize kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Nur Pınar Çimen ise merkeze yaklaşık 10 bin hastanın başvurduğunu, bu hastalara tanı ve tedavi hizmeti sunulduğunu belirtti. Çimen, '136 çifte aşılama tedavisi, 242 çifte tüp bebek tedavisi uyguladık. Laboratuvarlarımız ayrıca kanser hastalarının üreme hücrelerini dondurarak doğurganlıklarının korunmasına da hizmet veriyor' ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Canitez, merkezin sadece tıbbi başarıyla değil, hastalarla kurulan güven ilişkisiyle de öne çıktığını vurgulayarak, Tüp Bebek Merkezi'nin bundan sonraki süreçte de birçok aileye umut olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.