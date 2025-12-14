Ankara Keçiören Belediyesi, Halk Ozanı Ali Kızıltuğ'u vefatının 8. yıl dönümünde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda andı.

ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında, Sivaslı Halk Ozanı Ali Kızıltuğ'un hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan belgesel izleyicilerle buluştu.

İlginin yoğun olduğu programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Bingöl, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanı Maksut Yücegöğ, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, Divriği Kültür Vakfı Başkanı Salim Gürsoy adına mesajıyla Ali Cemal Metin, Mursal Köy Derneği Başkanı Hasan Dehmen, Ali Kızıltuğ'un eşi Fatma Kızıltuğ, kızları Gülşen ve Sakine Kızıltuğ, oğulları Serhat ve Mustafa Kızıltuğ, çok sayıda dernek ve federasyon temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

'BİZ ALİ KIZILTUĞLARI AŞIK VEYSELLERİ, YUNUS EMRELERİ VE DAHA NİCELERİNİ YAŞATACAĞIZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada, 'Kızıltuğ önemli bir halk ozanıdır ve bizim kültürümüzün özüdür. Ali Kızıltuğ, yüce Türk milletinin kültür kodlarının aktarımıdır. Onun için biz Ali Kızıltuğları, Aşık Veyselleri, Yunus Emreleri ve daha nicelerini yaşatacağız, başımızın üzerinde tutacağız. Ama her şeyden öte birliğimizi, beraberliğimizi, saygımızı, güzel ahlakımızı yitirmeyeceğiz. Bu eşsiz vatan coğrafyasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Şanlı Türk bayrağını başımızın üstünde tutacağız. Hemşehrim, köylüm Ali Kızıltuğ'u bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.' dedi.

CHP'li Ozan Bingöl, 'Bu kültüre verdiği katkılardan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rahmetli Ali Kızıltuğ hemşerimizin devri daim olsun' sözleriyle duygularını dile getirdi.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise Kızıltuğ'u 'bu toprakların kültürel hafızası' olarak tanımladı.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan sanatçılar, Ali Kızıltuğ'un eserlerini seslendirdi. Katılımcılar türkülere hep birlikte eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Ali Kızıltuğ'un eşi Fatma Kızıltuğ, 'İyi ki varsınız, bizler sizlerle varız. Ali, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir halk ozanıydı' sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Program sonunda Başkan Özarslan ve eşi, Kızıltuğ ailesine hediyeler takdim etti. Katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan etkinlik, hatıra fotoğrafı ile son buldu.