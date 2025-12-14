Keçiören Belediyesi, 27 Eylül 2025'te hayatını kaybeden önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Okan Çağan'ın adını Esertepe'deki yeni parkta yaşattı. Açılış törenine siyasiler, STK temsilcileri, aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Okan Çağan'ın adını, Esertepe Mahallesi'nde açılan parkta ölümsüzleştirdi. Parkta yer alan anı panosunda Çağan'ın yaşamı ve Keçiören'e yaptığı hizmetler detaylı şekilde aktarılarak hatırası yaşatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilaveti ve dua ile yapılan törende Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada Çağan'ın Keçiören'e yaptığı hizmetleri ve halkla kurduğu güçlü bağı vurguladı. Başkan Özarslan, 'Okan Çağan ölmemiştir, kalbimizde yaşıyor ve yaşatacağız. Okan ağabeyimizin adını ve yaptığı icraatları yaşatacağız' dedi.

Açılışta konuşan siyasi isimler de Çağan'ın anısına duydukları saygıyı dile getirdi. Murat Karayalçın, 'Okan Çağan'ın adını yaşatıyorsunuz, yaşatacaksınız. Bir vefa ve hemşehrilik örneği sergileniyor' derken, Tekin Bingöl de 'Okan Çağan adının bu parka verilmesi büyük bir vefa örneğidir' ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, 'Okan Çağan, birlikte olmanın kıymetini yaşatan bir kardeşimizdi. Onun evlatları ve kardeşi de yolundan gidecek' dedi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ise Çağan'ı 'hayırsever, gönlü bol ve fedakar bir insan' olarak tanımladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, 'Okan Çağan'ın aziz hatırası ve anıları önünde saygıyla eğiliyorum' ifadelerini kullandı.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, 'Okan ağabeyinin Keçiören'e duyduğu sevgi ve insan odaklı siyaset anlayışını yaşatmaya devam edeceğiz' derken, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cevdet Mutlu ve Çağan'ın kardeşi Oktay Çağan da törene katılanlara teşekkür ederek parkın yapılmasının aileye moral verdiğini belirtti.

Esertepe Mahallesi'nde açılan Okan Çağan Parkı, yeşil alanları ve dinlenme bölümleriyle bölge halkına hizmet verirken, merhum Çağan'ın hatırasını yaşatmayı sürdürecek.