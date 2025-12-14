İstanbul Maltepe Belediyesi, sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ederek ilçeyi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirmeyi sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergi; resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil ve geleneksel el sanatları gibi pek çok farklı mecrayı bir araya getiriyor.

Sanatı Maltepe halkıyla buluşturmayı temel hedeflerinden biri olarak gören Maltepe Belediyesi, 'Diyalog-II' sergisiyle ilçede kültürel çeşitliliği artırırken aynı zamanda yeni sanat üretimlerine alan açıyor. İzleyiciyi düşünsel bir yolculuğa davet eden sergi, bireysel ve kolektif sorgulamalara kapı aralayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Metin Kar'ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi; Marmara, Kocaeli, Anadolu, Haliç ve İstanbul Aydın Üniversiteleri'nden akademisyen sanatçıların yanı sıra bağımsız üretim yapan sanatçıları da Maltepe'de aynı çatı altında birleştiriyor.

Ali Fuat Altın, Arda Şeref Erbaş, Atilla Ergüder, Begüm Savçın, Burak Savçın, Ceyhun Konak, Hünkar Yılmaz Ianniello, Meltem Aktün, Metin Kar, Nuran Mola, Nurettin Bektaş, Osman Odabaş, Selçuk Yılmaz, Serap Erdoğan, Seval Sultan Erdoğan, Şebnem Sezgin ve Yeşim Sayın Yorulmaz'ın eserleri, serginin zengin içeriğini oluşturan isimler arasında yer alıyor.

'Diyalog-II' sergisi, 13-30 Aralık tarihleri arasında Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tüm Maltepelileri sanatın büyülü dünyasıyla buluşmaya davet ediyor.