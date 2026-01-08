Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 2026 yılına ait evde bakım, engelli, SED ve evlilik desteği rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde program düzenlendi. Programa ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yanı sıra gazeteci sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katılırken, yoğun katılım dikkat çekti.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, basın mensuplarının toplum adına üstlendiği önemli role vurgu yaptı. Gazetecilik mesleğinin fedakârlık ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Aykut, 'Zor şartlar altında dahi görevini hakkıyla yerine getiren basın mensuplarımız, toplumun sesi ve vicdanı olma görevini başarıyla sürdürmektedir. Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında büyük emek sarf eden tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

2026 SOSYAL DESTEK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Konuşmasında 2026 yılına ilişkin engelli ve sosyal destek hizmetlerine dair güncel verileri paylaşan Aykut, Evde Bakım Yardımı için aranan şartları da hatırlattı. Buna göre, ağır engelli ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olunması ve hane içi kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerektiğini belirten Aykut, '2026 yılı için gelir sınırı 18 bin 716 TL'nin altında belirlenmiştir. Şartları sağlayan vatandaşlarımıza aylık 13 bin 878 TL Evde Bakım Yardımı ödenmektedir' ifadelerini kullandı.

Özel engelli bakım merkezlerinde kalan bireyler için 2026 yılında kişi başı aylık ödeme tutarının 56 bin TL olarak uygulandığını aktaran Aykut, çocukların aile yanında desteklenmesine yönelik Sosyo Ekonomik Destek (SED) hizmetinde ise ortalama kişi başı aylık ödemenin 9 bin 739 TL olduğunu kaydetti.

Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik destekler hakkında da bilgi veren Aykut, faizsiz evlilik kredisi uygulamasına değinerek, '18-25 yaş arası çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz evlilik kredisi desteği sağlanmaktadır' dedi. Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasan Aykut, doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 iken 2026 itibarıyla 1,48'e gerilediğini belirtti. Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinin çocuksuz olduğunu vurgulayan Aykut, bu durumun aileyi güçlendirmeye yönelik sosyal politikaların önemini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Programın sonunda etik ilkeler doğrultusunda görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Aykut, gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar dileyerek katılımlarından dolayı teşekkür etti