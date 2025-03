Geleneksel ‘Erzincanlılar İftar ve Konser Programı’ bu yıl da Gaziosmanpaşa’da düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Erzincan-Tercan İlçesi Kargın Beldesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ortaklaşa yaptığı organizasyonda 7 Mart Cuma günü Belediye Kültür Merkezi’nde iftar yemeği ve sonrasında harika konserde buluştu. Programa; Erzincanlı siyasiler, bürokratlar, sanatçılar, işadamları, STK-Dernek Temsilcileri ve Gaziosmanpaşa’da oturan Erzincanlılar tarafından yoğun katılım ve ilgi oldu...

Dernek Başkanı ve Gazeteci Mehmet Gülnahar yönetim kuruluyla, geleneksel olarak her yıl verdikleri iftar yemeğinde Erzincanlıları Gaziosmanpaşa’da bir araya getirdi.

Düzenlenen İftar yemeğine ve sanatçılar Zeyno Eze, Ahmet Ece, Nusret Yıldırım, Halil Yıldız ve Nazmi Can’ın sahne aldığı Konser programına katılanlar arasında; EKON-Erzincan Konfederasyon Başkanı Erdal Nas, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu ve Başkan Danışmanı Mehmet Halil Hayta, Çayırlı Dernekleri Federasyon Başkanı Sevgi Akgün, ERGAB-Erzincan Gazeteciler Dernek Başkanı Sedat Sevim, GOP Yerel Basından Gazeteci Murat Aydın, Mehmet Toprak, Ali Rıza Subaşı ve Yılmaz Birinci, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanı Fuat Bodur ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzincanlılar birlikte iftar açtı…

İftar programına mazeretleri nedeniyle katılamayıp mesaj gönderen ‘’Son Başbakan’’ımız Binali Yıldırım, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlarından Fazlı Kılıç, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı Başkanı, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı, Erzincan ilçeleri başkan ve yöneticileri, İstanbul’da görev yapan Erzincanlı üst düzey yöneticiler ve işadamları tebrik ve kutlama mesajı gönderdi.

Dernek Başkanı ve Gazeteci Mehmet Gülnahar iftarda şu açıklamalarda bulundu: “İyi ki de can Erzincanlıyız. Erzincan’ın kaderi değişti ve göç veren bir il olmaktan çıkarak göç alan bir il haline geldi. Bugün burada yaşlısı, genci, esnafı, öğrencisiyle herkes aynı iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayı, bereketi ve paylaşmayı temsil eder. Bu güzel birlikteliğin sağlanmasına katkı sunan Ramazan ayı boyunca her akşam yüzlerce vatandaşı aynı iftar sofrasında ve sahnede buluşturan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız can Erzincanlı kıymetli hemşerimiz Hakan Bahçetepe’ye, saygıdeğer ekibine, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese katılım sağlayan tüm Erzincanlılar adına teşekkür ediyorum. İnşallah bugün bir arada olduğumuz iftar sofralarımızda daha nice yıllarda bir arada olma arzusundayız ve Rabbim hepimize nasip eder inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtulmak olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Biliyorsunuz ki, Kur’an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde indirilmiştir. Peygamber Efendimizin Peygamberliği yine Ramazan ayı içerisinde oldu. Allah inşallah bizlere Kadir Gecesi’ne çıkmaya ve ardından Ramazan Bayramına ulaşmayı nasip eder. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu iftar öncesi yaptığı konuşmada ise, “Çok önemli bir başka toplantıya katılım sağlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin sizlere selamını getirdim. Mübarek Ramazan-ı Şerif’te aynı iftar sofrasında sizlerle buluştuk. Mutlu olduk. Emeği geçen Dernek Başkanımız Mehmet Gülnahar’ın şahsında herkese çok teşekkür ediyorum. Şirin Erzincan’ın güzel bağlarından koparak Gaziosmanpaşa’mıza gelen, Gaziosmanpaşa’mıza değer katan sizlerle Gaziosmanpaşa’mız bir bambaşka oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Afiyet olsun. Gönül ve kardeşliğin şehri Erzincan’ımızın güzel insanlarıyla iftar programımızda buluştuğum için çok mutlu oldum. Sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur katan herkese teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik dolu nice Ramazanlarınız ve nice iftarlarınızın olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

KONSERE YOĞUN İLGİ OLDU…

İftardan sonra ise, düzenlenen çay-kahve sohbetli Konser Çadırında yöresel ve ünlü sanatçılar Zeyno Eze, Ahmet Ece, Nusret Yıldırım, Halil Yıldız ve Nazmi Can birbirinden güzel söyledikleri türkülere katılımcılar da coşkulu halaylarla eşlik etti. Harika geçen Program sonunda ise tüm sanatçılara Dernek Başkanı Mehmet Gülnahar ve Protokol mensupları tarafından ‘’Teşekkür Plaketi’’ takdim edildi. Tüm katılımcılar da beş sanatçıya çok teşekkür ederek tebrik etti.

Program sonunda Dernek Başkanı Mehmet Gülnahar yaptığı açıklamada, “Bu vesileyle, Tüm uzaktan ve yakından katılım sağlayan Duyarlı dostlara çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza ve yüreğinize sağlık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah ve şimdiden herkesin mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını da kutluyorum” diye konuştu.

Düzenlenen program sonunda ise tüm katılımcılar, bu nezih ve harika programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederek tebrik etti.