Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Sokağı’nda Artvin rüzgârı esti. Artvin Vakfı’nın, Ramazan Sokağı’nda düzenlediği konsere katılanlar güzel bir gece yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Sokağı hemşehri derneklerinin renkli etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerden biri de Bursa Artvin Vakfı katkılarıyla düzenlendi.

Büyük bir katılıma sahne olan “Artvinliler Buluşması” renkli anlara sahne oldu. Gecede, Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı da kutlandı. Program öncesinde ise AKUT Arama Kurtarma Derneği, deprem farkındalığını artırmak amacıyla katılımcılara renkli düdükler dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Artvin Gecesi’ne, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Bursa Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci, Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Özgür Gümüş, Artvin Batum Ahıska Konfederasyon Başkanı Rıdvan Kılıçoğlu, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, “Nilüferliler’in keyifli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu gece, Artvin’in kurtuluşunun 104. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı” dedi.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını da hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, “1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında dirençli şehirler oluşturmanın önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Belediye olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bursa Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci de Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu birlikteliğin her yıl aynı coşkuyla devam etmesini diledi.

Konuşmaların ardından sanatçı Bayar Şahin sahneye çıktı. Bayar Şahin, seslendirdiği müziklerle etkinliğe katılanlara güzel bir gece yaşattı. Konserin ardından da Artvin Halk Oyunları ekibi sunduğu gösteri ile alkışları topladı.