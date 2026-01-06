İzmir'de Bornova Belediyesi'nin Eros Kedi Kliniği, açıldığı dört ay içinde 1901 kedi kısırlaştırarak ve onlarca cerrahi ile tedavi işlemi gerçekleştirerek sokak hayvanları için önemli bir sağlık merkezi haline geldi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin, İstanbul'da vahşice öldürülen ve tüm Türkiye'nin vicdanında derin bir yara bırakan kedi Eros'un adıyla hizmete açtığı Eros Kedi Kliniği, açılışının üzerinden geçen kısa sürede Bornova ve çevresindeki hayvanseverlerin uğrak noktası haline geldi. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren modern klinikte, yalnızca dört ay içinde toplam 1901 kedi kısırlaştırıldı; çok sayıda cerrahi ve tedavi işlemi gerçekleştirildi.

MODERN KLİNİKTE DÖRT AYDA YÜZLERCE OPERASYON

Büyükpark'taki eski kliniğin hemen karşısında, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi'nin kesişiminde hizmet veren Eros Kedi Kliniği'nde, aynı dönem içinde: 19 göz operasyonu, 49 diş çekimi ve diş temizliği, 13 cerrahi müdahale başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca eski klinikte tedavi gören 4.700 kediye yönelik sağlık hizmetleri de yeni merkezde daha güvenli ve donanımlı koşullarda devam ediyor.

Klinikte dört ayda 1618'i dişi, 283'ü erkek olmak üzere toplam 1901 kedi kısırlaştırıldı. Yeni tesis ile birlikte kısırlaştırma kapasitesi eski kliniğe kıyasla iki katına çıkarıldı. Muayene saatlerinde kısıtlama bulunmaması da, sokak hayvanlarına daha hızlı ve erişilebilir hizmet verilmesini sağladı.

Klinikte 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve destek personeliyle birlikte toplam 11 kişi görev yapıyor. Kurumsal işleyiş, hijyen standartları ve modern tıbbi donanım, hayvanseverlerin büyük takdirini topluyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Eros Kedi Kliniği'nin yalnızca bir sağlık merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal mesaj taşıdığını vurgulayarak, 'Eros'un adı, şiddete karşı yaşamı savunduğumuzun sembolüdür. Sokak hayvanlarını korumak, onların yaşam hakkına sahip çıkmak bizim için bir vicdan meselesidir. Bornova'da hayvan dostu bir kent kültürü oluşturmak için bilimsel, planlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz.' diye konuştu.