Gençliğe ve eğitime değer veren bir belediye olarak Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda gençlere üst düzey, özel ve nitelikli eğitim veren Kayseri Melikgazi Belediyesi örnek eğitim çalışmalarına devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - 2 yıldır birçok öğrencinin Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'na katılarak kendini geliştirdiğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Eğitime önem veren belediye olarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Kayseri Valiliğimizle iş birliği içinde kurduğumuz Mektep Melikgazi'de topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin, geleceğine Mektep Melikgazi'de güzel bir yatırım yapmasını planlıyoruz. Düşünce atölyesi, benlik ve kimlik atölyesi, sanat atölyesi, kariyer inşası dersleri ve İngilizce konuşma atölyesi ile öğrencilerimiz yeni yüzyıla damga vurmaya hazırlanıyor.

Gençler, düzenlediğimiz kariyer günlerinde birçok konu ve konuk ile bir araya gelerek hem öğreniyor hem de merak ettikleri soruların cevaplarını alıyorlar. Burada alanında uzman kişilerle, özel eğitimler eşliğinde özel öğrenciler yetiştiriyoruz. Ayrıca okulumuzda öğrenciler düşünsel gelişimini, eleştirel düşünme becerilerini ve toplumsal farkındalığını artıracak eğitimlerle kendilerini geliştiriyorlar. Eğitimler, söyleşiler, paneller, münazaralar, çeşitli tiyatro etkinliklerimizle öğrencilerimizin her alanda daha yetkin olması için emek sarf ediyoruz. İnşallah burada yetişen gençlerimiz ilerde topluma ışık olacak düşünce liderleri olacaklardır. İkinci yılımızda da özel mülakatlarla seçtiğimiz 40 başarılı gelecek vaat eden gençlerimizle, yolumuza devam ediyoruz. Buradaki öğrencilerin düşünsel süreç yönetme bilgileri, kendilerini ifade etme tarzları şehirlerine, ülkelerine ve dünyaya dair geliştirdikleri farkındalıkları oldukça etkileyici. Böyle gençlerimize destek olmaktan da bizler de çok mutlu oluyoruz.' dedi.